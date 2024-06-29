وزارة التعليم تعلق على صعوبة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

علقت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صعوبة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة، قائلة: في انتظار تقرير اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات.

وشهدت لجان بامتحانات الثانوية العامة 2024، دموع وبكاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية لصعوبة أسئلة بامتحان الفيزياء للثانوية العامة، حيث أكد الطلاب بجبنة مدرسة جمال عبد الناصر أن أسئلة امتحان الفيزياء صعبة وتحتاج لوقت إضافى و70% من الأسئلة تخاطب المستويات العقلية العليا، مؤكدين أن الامتحان صعبة وهناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها لانتهاء الوقت المخصص للإجابة وصعوبتها، حيث أوضحت الطالب منى مسعد أن الامتحان تقيل وأسئلة تحمل صعوبات فى مضمونها وإجاباتها متشابهة ومعقدة.

وأدى طلاب الثانوية العامة في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث استمر الامتحان لمدة 3 ساعات انتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادتى التاريخ والفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان.



الفيزيا تتسبب فى انهيار الطالبات



امتحان الفيزيا يظهر على وجوه الطالبات (1)



امتحان الفيزيا يظهر على وجوه الطالبات (3)



امتحانات الثانوية العامة



انهيار احدى الطالبات



دموع طالبات الفيزيا (1)



دموع طالبات الفيزيا (2)



دموع طالبات الفيزيا (3)



صعوبة امتحان الفيزيا (1)



صعوبة امتحان الفيزيا (2)



أب يحازل تهدئة ابنته (1)



أب يحازل تهدئة ابنته (2)



أب يواسى ابنته لصعوبة امتحان الفيزيا (1)



أب يواسى ابنته لصعوبة امتحان الفيزيا (2)