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تداول أسئلة التاريخ والفيزياء للثانوية العامة 2024 والتعليم تحقق

السبت، 29 يونيو 2024 09:13 ص
تداول أسئلة التاريخ والفيزياء للثانوية العامة 2024 والتعليم تحقق طلاب الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادتى التاريخ والفيزياء 2024، بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

بدأ في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات ينتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة تفتيش الطلاب باستخدام العصاء الإلكترونية لمنع دخول أي طالب بأجهزة إلكترونية سواء تليفون محمول أو وسائل غش أخرى، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

 







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