اليوم السابع
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الفيزياء كله تريكات والتاريخ سهل.. لحظة خروج طلاب الثانوية من لجان القليوبية

السبت، 29 يونيو 2024 12:46 م
الفيزياء كله تريكات والتاريخ سهل.. لحظة خروج طلاب الثانوية من لجان القليوبية طلاب وطالبات الثانوية العامة
القليوبية - إبراهيم سالم

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تباينت أراء طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024، حول امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، حيث أكد عدد كبير من الطلاب على صعوبة امتحان الفيزياء الذي تضمن العديد من النقاط التي كانت بحاجة إلى تفكير، أما امتحان مادة التاريخ فعبر العديد من الطلاب عن سعادتهم بالامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط إلا أنه تضمن بعض النقاط البسيطة التي كانت بحاجة إلى تفكير، إلا أن الامتحان في مجمله كان جيدا.

وحرص عدد من أمهات طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، علي انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، اليوم السبت، كما حرصوا علي إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا علي الدعاء لأبنائهم وقراءة آيات من القرآن الكريم.

وتابعت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه اطمأنّت مدير المديرية على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في مركز توزيع الأسئلة.

كما شددت، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48541 ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عام، منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem في 12 إدارة تعليمية.

 

الأسر تهدئ روع أبنائهم
الأسر تهدئ روع أبنائهم

 

انهيار الطالبات عقب الخروج من امتحان الفيزياء
انهيار الطالبات عقب الخروج من امتحان الفيزياء

 

بعد الانتهاء من الامتحان
بعد الانتهاء من الامتحان

 

طالبة تنهار عقب الخروج من اللجنة
طالبة تنهار عقب الخروج من اللجنة

 

لحظة خروج طالبات الثانوية العامة
لحظة خروج طالبات الثانوية العامة

 

هيار بعض الطالبات
هيار بعض الطالبات

 







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