مصرع 3 أطفال انهار عليهم جدران حائط أثناء ربط "مرجيحة" فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

لقي 3 أطفال مصرعهم، نتيجة انهيار جدران حائط منزل عليهم كانوا يربطون "مرجيحة" به بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثث، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود إشارة من مستشفى البداري المركزي بوصول 3 أطفال للمستشفى جثث هامدة عقب سقوط حائط متهالك عليهم أثناء لهوهم أسفله.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وانهيار جزء من حائط واسفر الحادث عن مصرع كل من ”نورهان.ع.ع” 8 سنوات، و“علام.أ.ع” 8 سنوات، و“مي.أ.ع” 7 سنوات مقيمين قرية الكوم الاحمر بمركز البداري أثناء ربطهم حبل به لعمل مرجيحة بالحائط واللعب أسفله.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثث والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجاراستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.