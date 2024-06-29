محافظ أسيوط يعلن متابعته المستمرة لامتحانت الثانوية العامة وتقديم الدعم

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن متابعته المستمرة لامتحانات الثانوية العامة، وتوفير كافة الامكانات اللازمة وتذليل العقبات لسير أعمال الامتحانات بالقرى والمراكز في هدوء ويسر وفقًا للإمكانات المتاحة، لافتًا إلى العمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب بكافة اللجان والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة وتوفير سبل الراحة داخل وخارج اللجان، فضلاً عن التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز لإستمرار المرور الدوري لرفع أي اشغالات من الباعة الجائلين بمحيط اللجان والمدارس التي يتم عقد الامتحانات بها ، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال الامتحانات من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل.

جاء ذلك خلال لقاءه مع محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة .

واستعرض اللقاء، ما يجرى تنفيذه من إجراءات لتسيير أعمال تلك الامتحانات التي تستمر حتى 20 يوليو 2024 وانتظام الاوضاع واستقرارها وتوفر كافة الخدمات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب فضلاً عن ربط غرف عمليات الادارات التعليمية بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات وسير العمل باللجان يومياً وإرسال التقارير بذلك.

وقال محافظ أسيوط، إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالب وطالبة علمي علوم، و1576 طالبا وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي كما يبغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظ و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة .

كما تناول اللقاء التوجيه بالاستمرار في تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس خلال قترة الاجازة حيث وجه محافظ أسيوط بتفعيل دور الأنشطة التربوية بالمدارس تزامناً مع انتهاء الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة مما يساهم في تقديم الدعم للطلاب وتنمية وصقل مهاراتهم في مختلف الأنشطة التربوية وهو ما يؤثر ايجابيًا في بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب فضلاً عن اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة خاصة مع تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية وفنية كـ (الرسم ، والغناء ، والتمثيل ، الذكاء الاصطناعي ، الصحافة ، كرة القدم ، كرة اليد ، كرة الطائرة ، ....) بالإضافة إلى فتح المكتبات لقراءة واستعارة الكتب.