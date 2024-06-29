ضبط طالبين لقيامهما بالغش بالمحمول بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية

كتب محمود طه حسين

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب بمحافظة المنوفية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ بمحافظة المنوفية، كما تم ضبط طالب آخر خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة الفيزياء بمحافظة المنيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطالبين وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأيضا اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.

بدأ في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات ينتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادتى التاريخ والفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التحقق من الأسئلة المتداولة.



