اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 10:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط طالبين لقيامهما بالغش بالمحمول بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية

السبت، 29 يونيو 2024 10:00 ص
ضبط طالبين لقيامهما بالغش بالمحمول بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب بمحافظة المنوفية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ بمحافظة المنوفية، كما تم ضبط طالب آخر خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة الفيزياء بمحافظة المنيا.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطالبين وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأيضا اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.

بدأ في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات ينتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادتى التاريخ والفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التحقق من الأسئلة المتداولة.


 







الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

تسريب امتحانات الثانوية العامة

دعاء لطلاب الثانوية العامة

ادعية لطلاب الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2024

امتحان التاريخ للثانويه العامه 2024

امتحان الفيزياء للثانويه العامه

تسريب امتحان الفيزياء

تسريب امتحان التاريخ

الثانوية العامة امتحانات

الثانوية العامة بالانجليزي

بوابة الثانوية العامة

امتحان الفيزياء بالإنجليزى

اجابات امتحان الفيزياء علمى

اسئلة امتحان الفيزياء 2024

اجابات امتحان الفيزياء علمى 2024

اجابات امتحان التاريخ أدبى

اسئلة امتحان التاريخ2024

اجابات امتحان التاريخ 2024




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة