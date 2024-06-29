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بدء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للأدبية بالثانوية العامة

السبت، 29 يونيو 2024 09:00 ص
بدء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للأدبية بالثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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بدأ في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات ينتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة تفتيش الطلاب باستخدام العصاء الإلكترونية لمنع دخول أي طالب بأجهزة إلكترونية سواء تليفون محمول أو وسائل غش أخرى، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، على أن يؤدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 







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