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سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة وجزئيات للطالب المتميز

السبت، 29 يونيو 2024 12:57 م
سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة وجزئيات للطالب المتميز طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين تصوير خالد كامل

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أكد طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، سهولة امتحان مادة التاريخ، مع وجود جزئيات من الأسئلة مخصصة للطالب المتميز، موضحين أن كتيب المفاهيم ساعد فى الوصول إلى إجابات كثيرة بأسئلة الامتحان، كما أن الأسئلة واضحة وإجاباتها ليست متشابهة.

وأدى الطلاب في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث استمر الامتحان لمدة 3 ساعات انتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادتى التاريخ والفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان.

سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة (2)
 

 

سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة (3)
 

 

سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة (4)
 

 

سهولة امتحان التاريخ للثانوية العامة (1)
 

 

 







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