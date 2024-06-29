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خروج طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان الفيزياء والتاريخ.. فيديو

السبت، 29 يونيو 2024 12:29 م
خروج طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان الفيزياء والتاريخ.. فيديو امتحانات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أدى اليوم طلاب الثانوية العامة بالبحيرة، امتحان مادتى الفيزياء للقسم العلمى والتاريخ للقسم الأدبى، وتباينت أراء طلاب الثانوية العامة فى مدى صعوبة الامتحانات، ولم تتلقى غرفة العمليات المركزية بالتربية أى شكاوى حتى الآن.

ويبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالبا وطالبة بواقع "28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي" يقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجان بعدد 17 إدارة تعليمية.

من جانبه، شدد يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها وزارة التعليم بشأن عقد الامتحان، والتشديد على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات.

وأشار إلى السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا، بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكى يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونية.

 

 







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