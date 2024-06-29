اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الكشف الطبى لـ2 مليون شاب وفتاة ضمن فحص المقبلين على الزواج

السبت، 29 يونيو 2024 05:10 م
حصاد الوزارات.. الكشف الطبى لـ2 مليون شاب وفتاة ضمن فحص المقبلين على الزواج وزارة الصحة والسكان
اعداد سيد خلفاوى

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