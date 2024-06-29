حصاد الوزارات.. الكشف الطبى لـ2 مليون شاب وفتاة ضمن فحص المقبلين على الزواج

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم الجمعة.
وزير التعليم: لن يضار أي طالب خلال تصحيح امتحان الفيزياء للثانوية العامة
الصحة: الكشف الطبى لـ2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية 2024 / 2025م
وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع الغذائية استعدادا لصرف مقررات يوليو 2024
مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو
وزارة التعليم ترصد 5 حالات غش بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة
233 منشأة طبية معتمدة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة