اليوم السابع
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وزير التعليم: لن يضار أي طالب خلال تصحيح امتحان الفيزياء للثانوية العامة

السبت، 29 يونيو 2024 04:04 م
وزير التعليم: لن يضار أي طالب خلال تصحيح امتحان الفيزياء للثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربةي والتعليم
محمود طه حسين

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كشفت الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

جاء ذلك تعليقا على شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024.

الجدير باذكر أن وزارة التربية والتعليم، تلقت شكاوى تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، حيث يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

 







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