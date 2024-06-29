وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية 2024 / 2025م

كتب ـ لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2024 / 2025م بمراكز الثقافة الإسلامية، على النحو التالي:

أولًا : المؤهلات العليا

الحاصلون أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات وفق الضوابط التالية:

1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها (500 جنيه) عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول قبل بدء الدراسة بأسبوع على الأقل والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

3- الأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز، علمًا بأن عدد مراكز الثقافة الإسلامية ( 35 ) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وهي :

1. القاهرة مسجد النور بالعباسية

2. القاهرة المسجد الجامع ـ مدينتي ـ القاهرة الجديدة

3. الجيزة بين السرايات ـ مسجد الشبان المسلمين ـ أمام مطافي الجيزة

4. الجيزة مسجد الاستقامة

5. القليوبية مدينة بنها ـ بنها الجديدة ـ بجوار مسجد ناصر ـ الفلل

6. المنوفية شبين الكوم بجوار مسجد الأنصار ـ الحي القبلي

7. الشرقية الزقازيق مسجد الفتح ـ أمام المبرةـ بجوار نادي الشرقية

8 . الشرقية العاشر من رمضان مسجد عمر بن عبد العزيز – مجاورة 46 بجوار

9. الشرقية (فاقوس) مسجد العيداروس الجامع – مركز فاقوس.الوحدة الصحية10. الغربية طنطا ميدان المحطة ش السكة الجديدة ـ المسجد الأحمدي

11. الدقهلية المنصورة ـ ميدان الشيخ حسانين ـ مسجد الشيخ حسانين.

12. كفر الشيخ – مسجد التحرير (الأشوح) ـ بجوار مدرسة سعد زغلول الابتدائية

13. البحيرة دمنهور ـ مسجد السد العالي ـ بجوار مديرية الأمن القديمة

14. الإسكندرية محرم بك ـ ش قناة السويس ـ خلف نقطة غيط الصعيدي ـ بجوار مسجد محمد عبده

15. الإسكندرية - العجمي – مسجد محمد موسى بالهانوفيل – غرب الإسكندرية

16. دمياط ش الأعصر ـ مسجد موسى

17. بور سعيد ش محمد سرحان وسعد زغلول أمام مستشفى آل سليمان - بجوار مسجد محمد عبده

18. الإسماعيلية أعلى مسجد التوحيد بجوار محكمة الإسماعيلية

19. السويس مسجد عمر بن الخطاب - الأربعين - السويس

20. شمال سيناءـ العريش مسجد النصر شارع 23يوليو ـ العريش

21. شمال سيناءـ بئر العبد مسجد التجمع الإسلامي (مسجد المحطة) بئر العبد

22. شمال سيناء ـ الحسنة مسجد الرحمن ـ الحسنة

23. الفيوم أمام المصالح الحكومية ـ مسجد فاطمة إلياس ـ أمام مديرية الأمن

24. بني سويف شارع صلاح سالم ـ مسجد علي بن أبي طالب

25. المنيا دار المناسبات بجوار مسجد القولي ـ ش الكورنيش ـ الدور الثاني

26. أسيوط التقوى بأسيوط ـ بجوار عصير التركى

27. سوهاج أعلى مسجد قطب ـ أمام محطة سكة حديد سوهاج

28. قنا ش 23يوليو بجوار مسجد ناصر

29. الأقصر مسجد محمد حسين بجوار التليفزيون

30. أسوان منطقة السيل الجديد خلف كيما مسجد الإمام الحسين

31. الوادي الجديد (الخارجة) أمام المجمع الإسلامي ـ مدينة الخارجة

32. الوادي الجديد (الداخلة) الوادي الجديدـ مدينة الداخلة ـ

33. جنوب سيناء مسجد الصحابة ـ شرم الشيخ

34. البحر الأحمر مسجد الميناء ـ الغردقة

35. مطروح مسجد التقوى – أمام مديرية الشئون الصحية

ويكون التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي لمدة أسبوعين وفق النموذج المرفق :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckOW4WKqBkMGvWx6ZjSjYWVECBJMVXY4uUgdNYt2LEihChbw/viewform?usp=sf_link

أو بمقر المراكز المذكورة أعلاه بدءًا من الأحد الموافق 7 يوليو 2024م ولمدة أسبوعين أيضًا.

علمًا بأن نظام الدراسة عامان، وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية.

ثانيًا : السنة التمهيدية للمؤهلات المتوسطة

تقرر فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة بمراكز الثقافة الإسلامية ( السنة التمهيدية ) من الجنسين ( الرجال – السيدات ) للعام الدراسي 2024 - 2025م، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60 % يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

ويكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز الذي يرغب في الدراسة به بدءًا من الأحد 7 يوليو 2024م ولمدة أسبوعين، أو على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7GSmZL0UJOxpXueMNztLA2rP_1pRKr69GiLANSXfBzLcATQ/viewform?usp=sf_link



علمًا بأن المصروفات الدراسية لهذه السنة هي خمسمائة جنيه فقط، ويمكن أن تدفع على دفعتين، الدفعة الأولى 250 جنيهًا قبل بدء الدراسة، والدفعة الثانية 250 جنيهًا قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وعلمًا بأن عدد المراكز الثقافية الإسلامية (35) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف.