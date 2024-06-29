ثورة 30 يونيو.. تطوير 405 مكاتب تموين وانخفاض فترة أداء الخدمة لـ10 دقائق

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين حيث تم تطوير عدد 405 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر .

كما تم إتاحة فرص عمل لعدد 2777 لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية وجاري اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى كما تم تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية اضافه الى تطوير عدد 112 مكتب سجل تجاري حتى عام 2024 لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال انشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة الخدمات الإلكترونية للسجل التجارى و تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.



