اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 01:12 م
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التموين: تطوير 396 مكتبا خلال عام 2023 لتأدية الخدمة فى 10 دقائق

الإثنين، 01 يناير 2024 12:44 م
التموين: تطوير 396 مكتبا خلال عام 2023 لتأدية الخدمة فى 10 دقائق وزارة التموين - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين خلال عام 2023  لعدد (396) مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق، وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوما، إضافة الى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.
 
كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2777) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية، وجاري إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد (332) مجمعا خدميا حكوميا موحدا على مستوى الجمهورية تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى.
 






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