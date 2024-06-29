امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.. الطلاب يؤدون الاختبار بعد قليل

كتب: محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان يتضمن 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، و60 درجة مخصصة للإجابة عن أسئلة الامتحان، مشددة على أن مدة الامتحان 3 ساعات و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% منها للمستويات العقلية العليا .

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية كما يؤدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.