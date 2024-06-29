تحذيرات من أمطار غزيرة تضرب 21 ولاية هندية

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أصدرت السلطات الهندية اليوم /السبت/ تحذيرات من الأمطار الغزيرة فى 21 ولاية بأنحاء البلاد، وذلك فى أعقاب تسبب الأمطار الغزيرة فى انهيار أرضى بمطار "دلهى" أسفر عن وقوع إصابات بين المسافرين.

وذكرت شبكة "إنديا تى في" الهندية أن التحذيرات صدرت فى عدة ولايات منها "دلهى" و"أوتار براديش" و"راجستان" وغيرها، مضيفة أنه من المتوقع أيضا أن تتعرض الولايات فى جنوب البلاد لأمطار خفيفة.



يشار إلى أن أجزاء واسعة من الهند تعرضت أمس الجمعة لأمطار غزيرة، وشهدت "دلهي" خاصة هطولا قياسيا للأمطار أدى لوقوع انهيارات أرضية وانقطاع الطرق بالإضافة إلى انهيار فى صالة المغادرة بمطار "دلهي" ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، ودفع السلطات إلى تقييم سلامة كافة المطارات بأنحاء البلاد.