ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الهند إلى 8 قتلى

أ ش أ

أعلن مسئولون هنود ارتفاع حصيلة ضحايا الحوادث المتعلقة بهطول الأمطار الغزيرة في العاصمة "نيودلهي" إلى ثمانية قتلى، وذلك بعدما تمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور على ثلاث جثث.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت عن المسئولين - لم تسمهم - قولهم إنه تم انتشال جثث ثلاثة عمال من تحت أنقاض جدار انهار في موقع بناء بمنطقة "فاسانت فيهار" الواقعة جنوب العاصمة في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة.. مشيرين إلى أن عمليات البحث جارية للتأكد من عدم وجود أي شخص آخر محاصر تحت الأنقاض.

وأشارت القناة إلى أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم أمس الجمعة جراء حوادث متعلقة بهطول الأمطار الغزيرة.