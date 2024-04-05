أكله يقوي النظر.. تعرف على 5 فوائد للجزر للحفاظ على صحة طفلك

كتبت مروة هريدى

الخضروات الجذرية ذات اللون البرتقالي المقرمشة ليست حلوة ولذيذة فحسب، بل تحتوي أيضًا على كميات هائلة من الفوائد الغذائية، هذه الخضراوات والتي يعتبر أشهرها الجزر، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لذلك من الضرورى تضمينها في النظام الغذائي الخاص لكِ ولطفلك، ويرصد موقع "Only my healt" 5 فوائد صحية لتناول الجزر.

غني بالمواد المغذية

الجزر مليء بالعناصر الغذائية، ووفقًا للأبحاث، يعد الجزر مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين، والذي يحوله جسمنا إلى فيتامين أ، ويحتوي الجزر أيضًا على فيتامين ك وسي والبوتاسيوم والألياف وجميع هذه العناصر الغذائية مفيدة للصحة العامة.

يعزز صحة العين

يعتبر أحد أهم الفوائد المعروفة عن الجزر هي تعزيز صحة العين والرؤية، خاصة أنه غنى بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ، الذى يعمل بدوره على تعزيز صحة العين، حيث تشير الدراسات إلى أن الجزر يمكن أن يحسن الرؤية الليلية الضعيفة ويمكنه حتى منع الإصابة بحالات مثل العمى الليلي، لذلك من المهم تضمين الجزر للنظام الغذائي لطفلك منذ الصغر للحفاظ على صحة العين في وقت مبكر.

يُعزز المناعة

الجزر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة من خلال مكافحة العديد من أنواع العدوى، حيث تشير الدراسات إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساعد في مكافحة السرطان ويمكن أن تساعد أيضًا في الوقاية من أنواع معينة من السرطان وأمراض القلب.

يساعد على الهضم

محتوى الألياف في الجزر يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف على تسهيل حركة الأمعاء ومنع الإصابة بالإمساك.

يعزز صحة البشرة والجلد

يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة بكثرة ويساعد في حماية بشرتك من الجذور الحرة، حيث تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة، وتمنعها من التسبب في أي ضرر للخلايا، كما أن فيتامين أ الموجود في الجزر يمكن أن يمنع جفاف الجلد ويساعد في تحسين لون البشرة.