4 أطعمة مجمدة تتساوى فوائدها مع الطازجة.. الطماطم والسبانخ أبرزها

كتبت فاطمة خليل

تعتبر الفواكه والخضراوات الطازجة دائمًا مفتاحًا لنظام غذائي صحي ومتوازن، ولكن هل تعلم أن الأطعمة المجمدة يمكن أن تحتوي أيضًا على نفس فوائد الطازجة، بحسب موقع دايلي إكسبريس.

وكل من الأطعمة الطازجة والمجمدة مليء بالفيتامينات والمعادن الحيوية الضرورية لأجسامنا، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد في الحفاظ على أمعاء صحية ومنع مشاكل الهضم.

وبحسب الأبحاث فإن الأنظمة الغذائية المنخفضة في الفاكهة والخضار يمكن أن تكون عامل خطر للإصابة بسرطان الأمعاء، إذا كنت تخطط لزيادة تناولك للأغذية النباتية لأسباب صحية، فمن السهل أن تفترض أن المنتجات الطازجة هي الحل الأمثل.

ومع ذلك، كشف أحد الخبراء أن الإصدارات المعلبة والمجمدة يمكن أن تكون مغذية أكثر من نظيراتها الطازجة.

وكشف الدكتور كاران راج، طبيب هيئة الخدمات الصحية البريطانية، عن فواكه وخضروات تحتوي في الواقع على نفس القدر أو أكثر من العناصر الغذائية عند تجميدها أو تعليبها

الطماطم المعلبة

أوضح الدكتور راج: "إذا كنت تأكل الطماطم المعلبة، فإنها تحتوي في الواقع على كمية أكبر من الليكوبين المضاد للأكسدة مقارنة بالطماطم النيئة، بالإضافة إلى المزيد من الكالسيوم والحديد مقارنة بالطماطم الطازجة

البازلاء

وفقا للدكتور راج، تحتوي البازلاء المجمدة على مستويات أعلى من أنواع معينة من فيتامينات B وفيتامين E مقارنة بالبازلاء الطازجة.

السبانخ

السبانخ تحتوي على مستويات أعلى من أنواع معينة من فيتامينات E مقارنةً بالطازجة.

وأضاف الدكتور راج: "من الأفضل أن تتمكن من استخدام الحديد من السبانخ المجمدة بشكل أكثر فعالية من السبانخ الطازجة".



في السبانخ النيئة، يصعب امتصاص الكثير من محتوى الحديد، لكن السبانخ المجمدة غالبًا ما يتم سلقها وتعبئتها في مكعبات قبل تجميدها، مما يعني أنها قد تحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية المضادة مثل الأكسالات، مما يساعدك على امتصاص المزيد من الحديد."

وقالت خبيرة التغذية البريطانية، أويف بيرنز: "تتمتع الفواكه والخضروات بأعلى قيمة غذائية عندما يتم قطفها طازجة. لكن عناصرها الغذائية تتناقص ببطء مع مرور الوقت.



إن تجميدها بعد وقت قصير من الحصاد يساعد على إبطاء فقدان العناصر الغذائية، والحفاظ على محتواها الغذائي لفترة أطول.