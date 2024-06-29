الكنيسة تعقد المؤتمر الـ 40 لكهنة "وسط القاهرة".. صور

كتب: محمد الأحمدى

عقد كهنة قطاع كنائس وسط القاهرة مؤتمرهم الدوري الـ 40 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحت عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وذلك ببيت كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي للمؤتمرات بوادي النطرون، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع و 53 من كهنة القطاع.

وتضمن المؤتمر إلى جانب القداس اليومي عددًا من المحاضرات التي ألقاها إلى جانب نيافة الأنبا رافائيل مدربو مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي المعروف باسم "1000 معلم كنسي".

ونظمت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم المؤتمر السنوى الثانى للآباء كهنة الإيبارشية، فى بيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوربي التابع للإيبارشية، بحضور الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية.

وصلى نيافته أمس القداس الإلهى، ضمن المؤتمر، وخلاله دشن مذبح الكنيسة الرئيسي باسم القديسين مكسيموس ودماديوس، كما دشن أيضًا عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.