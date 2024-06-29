اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يونيو 2024 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تعقد المؤتمر الـ 40 لكهنة "وسط القاهرة".. صور

السبت، 29 يونيو 2024 02:42 م
الكنيسة تعقد المؤتمر الـ 40 لكهنة "وسط القاهرة".. صور الكنيسة تعقد المؤتمر الـ 40 لكهنة "وسط القاهرة"
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد كهنة قطاع كنائس وسط القاهرة مؤتمرهم الدوري الـ 40 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحت عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وذلك ببيت كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي للمؤتمرات بوادي النطرون، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع و 53 من كهنة القطاع.

وتضمن المؤتمر إلى جانب القداس اليومي عددًا من المحاضرات التي ألقاها إلى جانب نيافة الأنبا رافائيل مدربو مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي المعروف باسم "1000 معلم كنسي".

ونظمت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم المؤتمر السنوى الثانى للآباء كهنة الإيبارشية، فى بيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوربي التابع للإيبارشية، بحضور الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية.

وصلى نيافته أمس القداس الإلهى، ضمن المؤتمر، وخلاله دشن مذبح الكنيسة الرئيسي باسم القديسين مكسيموس ودماديوس، كما دشن أيضًا عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

B3912D38-A945-4CD7-BA13-3534164E2C9B
 
 
FE3B8188-4481-4A5F-AD4C-FE830E42F8A6
 
 
D0EBA38D-405B-4722-AB2D-FE82930C309E
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كهنه وسط القاهره

لقاء كهنه وسط القاهره




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة