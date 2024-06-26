البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببدء صيام الرسل ويلقى عظة حول "مؤهلات الخدمة"

الإسكندرية جاكلين منير

ألقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، العظة الأسبوعية من الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك عقب حفل تكريم أوائل الطلاب من حملة المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه دفعة 2023.

واستأنف البابا تواضروس تقديم العظة بعد توقف خلال فترة الخماسين المقدسة، وتحدث البابا تواضروس عن بدء صوم الرسل فى الكنيسة القبطية، مهنئنا الجميع ببدء الصوم، ومؤكدا أنها فترة مقدسة لها أثر روحى كبير.

كما هنأ الطلاب المكرمين لتفوقهم الدراسى فى مختلف مجالات التعليم ،مطالبا كافة الطلاب بالسعى والاجتهاد.

وألقى البابا عظة روحية بمناسبة صوم الرسل حول مؤهلات الخدمة داخل الكنيسة، مشيرا إلى أن فى مقدمة تلك المؤهلات هو "التواضع" مثلما قام السيد المسيح بغسل أرجل تلاميذه، مشيرا إلى أن الإنسان والخادم يجب أن يتسم بالمحبة والابتعاد عن الكبرياء، والتخلى عن المركز الاجتماعى خلال أداء الخدمات.

وكان البابا تواضروس الثانى، قد التقى صباح اليوم فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أعضاء الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

وطرح القس داود وديع مسؤول الأمانة الرؤية المستقبلية لها من خلال رصد الواقع، وذلك لوضع خطة عمل لتسهيل العقبات وحل المشكلات المعاصرة التى تواجه الشباب، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها:

- قيام قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة بترشيح عدد من الشباب المتميز ممثلًا عن القطاع، للتواصل مع الأمانة العامة والآباء الأساقفة لتسهيل أمور خدمة الشباب.

- تشجيع الخدمة بالرياضة فى إطار روحى من خلال ممارسة الرياضات المختلفة وبالأخص كرة القدم.

- كيفية استغلال فكرة ال PodCast لسرعة الوصول والتواصل مع الشباب.

- التحضير لعمل لقاءات وملتقيات لشباب الإسكندرية على غرار ملتقيات الشباب العالمية.

وحضر اللقاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.