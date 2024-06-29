كل ما تريد معرفته عن كنيسة السيدة العذراء فى سمالوط بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تعد كنيسة السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا، أحد أهم الاماكن الاثرية القبطية التى يحرص الكثير على زيارتها، وقد زادت أهمية تلك المنطقة عقب إعلان الفاتيكان أن المنطقة ضمن مسار الحج المسيحى فى العالم، وتولى الدولة إهتماما كبيرا بالمنطقة، وامتدت لها يد التطوير حتى تم عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدى الى الكنيسة الأثرية، و عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة الى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدى إلى الكنيسة.

وينشر اليوم السابع، عدد من المعلومات عن الكنيسة والمنطقة، حيث يقع دير السيدة العذراء في الجانب الغربي من قرية جبل الطير بمحافظة المنيا فوق الجبل شرق النيل، وقد قامت الملكة هيلانه أم الامبراطور قسطنطين ببناء الكنيسة الأثرية بداخل الدير عام ٣٢٨م، والكنيسة منحوته في الصخر.

وقد تم حفر المعمودية في منتصف بدن العمود بالجهة الجنوبية للصحن، ويقع اللقان اتجاه الباب الغربي في منتصف ارضية الصحن ويغطية باب خشبي اما الهيكل فهو عبارة عن حجرة منحوته في الصخر وبها المذبح، ويوجد بجوار المذبح غرفتان جانبيتان .

وتعتبر المغارة هي المكان الذي أقيمت به العائلة المقدسة أثناء رحلتهم في مصر لمدة ثلاثة أيام، وهي ملاصقة للهيكل من الناحية القبلية، وكانت تلك المغارة غير معروفة في الثلاثة قرون الأولى إلى أن حضرت الملكة هيلانه بعد أن تم أكتشاف الصليب المقدس.