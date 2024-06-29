أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:

- الطماطم بـ13 جنيها

‏- البصل بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 24 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

- الكوسة بـ18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 40 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 22 جنيها.

بطيخ بـ13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.