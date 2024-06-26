أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 13 جنيها.

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 24 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.

- الكوسة بـ 16.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس ب8.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 40 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 22 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه