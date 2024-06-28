90 دقيقة من الشراسة.. تبادل الإهانات والشتائم بين بايدن وترامب بأول مناظرة

وكالات الأنباء

90 دقيقة اتسمت بالشراسة خلال مناظرة المرشح الديمقراطى للانتخابات الأمريكية والرئيس الحالى، جو بايدن، ضد المرشح الجمهورى والرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن تبادل الإهانات والشتائم كان سمة بارزة خلال اللقاء الساخن، والذى جرى فى أتلانتا بولاية جورجيا، مساء الخميس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

وخلال المناظرة الرئاسية الأمريكية، تجادل بايدن وترامب حول من يستطيع أن يقدم أداء أفضل للأمريكيين خلال السنوات الأربع المقبلة في مجموعة واسعة من القضايا، تتراوح من الاقتصاد إلى تغير المناخ إلى السياسة الخارجية. واتهم كل منهما الآخر -مرارًا وتكرارًا- بالكذب، كما لم يتصافح بايدن وترامب عند دخولهما إلى منصة المناظرة، وتبادلا الإهانات والشتائم بقوة.

وكان من أبرز الإهانات التى حاول بايدن توجيهها لترامب في هذه المناظرة:

ـ ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة، حتى نائبه مايك بنس لا يؤيده.

ـ أنت طفل.. بعد جدال حول المهارات بشأن لعبة الجولف.

ـ أنا الآن أنظر إلى شخص مدان.

ـ ترامب أقام علاقة مع ممثلة أفلام إباحية ستورمي دانيلز بينما كانت زوجته حامل.

ـ ترامب يملك أخلاق قطط الشوارع.

ـ ترامب يكذب بشأن سرقة الانتخابات

ـ ترامب يبالغ ويكذب بشأن أزمة الهجرة.

ـ ترامب لا يستحق أن يكون رئيسا.

كما وصف بايدن ترامب بالأحمق والفاشل

أما أبرز الإهانات التى حاول ترامب توجيهها لبايدن فكانت:

ـ هانتر ابن بايدن مجرم حيث "أدين هانتر بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانونى".

ـ بايدن أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا.

ـ لو كان هناك رئيس حقيقي يحترمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لما حارب أوكرانيا.

ـ كان بايدن سيئا فى أفغانستان، وبوتين راقب هذا وراقب عدم الكفاءة.

ـ بايدن مثل الفلسطينيين وهو "الفلسطيني السئ"، في اتهام لبايدن بمساندة الفلسطينيين على حساب إسرائيل.

ـ لو كان لدينا رئيس عظيم لم يكن هناك داع لترشيح نفسي.

ـ أترشح لإصلاح ما أفسده بايدن.

ـ كما وصف ترامب زيادة أعداد المهاجرين بالولايات المتحدة بأنها : جريمة بايدن للمهاجرين

ـ نقترب من حرب عالمية ثالثة والعالم ينفجر بسبب قلة الاحترام لأمريكا في عهد بايدن