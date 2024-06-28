ذا هيل: ذعر بين الديمقراطيين بسبب أداء بايدن فى أول مناظرة مع ترامب

كتبت رباب فتحى

علقت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على أول مناظرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، وقالت: إن الديمقراطيين فى حالة ذعر بعد أداء الرئيس الضعيف.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيسين اشتبكا حول قضايا الاقتصاد وكوفيد-19 والإجهاض في أول 20 دقيقة من مناظرة ليلة الخميس، ثم أصبح الأمر شخصيًا، وتبادلا الإهانات حول من هو أسوأ رئيس ومن هو المجرم.

فيما أعرب الخبراء السياسيون، عن مخاوفهم البالغة بشأن أداء بايدن، بدءًا من سلوكه وحتى الطريقة التي عرض بها نفسه لهجمات ترامب. ورد الديمقراطيون بالذعر.

وكانت المخاطر كبيرة بالنسبة لكلا الرجلين. ولكن يتفوق ترامب بفارق ضئيل على بايدن على المستوى الوطني بنسبة 45 في المائة مقابل 44 في المائة، وفقًا لمجموع استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحيفة مع مؤسسة Desk HQ.

وكان أدعى الرئيس الأمريكى السابق "دونالد ترامب" أن زعماء العالم مثل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشمالية "كيم جونج أون" لا يكنوا أى احترام للرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.

وأضاف ترامب أن سياسات خصمه السياسى سوف تؤدى إلى حرب عالمية ثالثة، مردفًا أن روسيا لم تغزو أى أراضى عند فترة توليه الرئاسة بين عامى 2016 و2020، مضيفا أن سبب دخوله سباق الانتخابات الرئاسية هو الأداء المريع لخصمه السياسى فى الأمور المحلية والساحة الدولية.

وتطرق الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى القضية الأخيرة التى اتهم فيها خصمه السياسى "دونالد ترامب" بممارسة علاقة جنسية مع ممثلة إباحية تدعى "دانيل ستورمز"، ثم محاولة إسكاتها بإعطائها مبلغ من المال قبل انطلاق حملته الرئاسية فى عام 2016.

وتسائل بايدن مستنكرا، "كيف تمارس الجنس مع ممثلة إباحية بينما زوجتك تعانى من متاعب الحمل؟!"