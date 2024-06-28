سى إن إن: 67% من الناخبين الأمريكيين يرون تفوق ترامب على بايدن فى أول مناظرة

كتبت رباب فتحى

كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية فى استطلاع لها أن معظم الناخبين المسجلين الذين شاهدوا أول مناظرة رئاسية فى الانتخابات الأمريكية 2024 اعتقدوا أن دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهورى تفوق على الرئيس الديمقراطي جو بايدن، واعربوا عن عدم ثقتهم فى قدرة بايدن على قيادة البلاد.

وفي الوقت نفسه، تقول الأغلبية التي تابعت الحدث إن تأثيره كان ضئيلًا أو معدومًا على اختيارهم لمنصب الرئيس.

ويقول مراقبو المناظرة، إن 67% مقابل 33%، إن أداء ترامب كان أفضل. قبل المناظرة، قال نفس الناخبين، 55% مقابل 45%، إنهم يتوقعون أن يقدم ترامب أداء أفضل من أداء بايدن. وفي عام 2020، رأى مراقبو المناظرة أن بايدن يتفوق على ترامب في كلتا المناظرتين الرئاسيتين.

وخلص الاستطلاع إلى أن الجمهوريين الذين شاهدوا المناظرة الأولى لعام 2024 أعربوا عن ثقة واسعة النطاق في أداء ترامب، بينما كان الديمقراطيون أقل تفاؤلاً بشأن المرشح المفترض لحزبهم. يقول 96% تقريبًا من مراقبي المناظرة من الحزب الجمهوري إن ترامب قام بعمل أفضل في المناظرة، في حين أن 69% من مراقبي المناظرة الديمقراطيين يرون أن بايدن هو الفائز في تلك الليلة.

وينسب 85% من مراقبي مناظرات الحزب الجمهوري إلى ترامب أنه بذل أكثر من منافسه لمعالجة المخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الرئاسة - على النقيض من ذلك، يقول 53% فقط من مراقبي المناظرات الديمقراطيين إن بايدن قام بعمل أفضل في معالجة المخاوف. فيما قال 27% إن أيًا من المرشحين لم يفعل الكثير لتهدئة المخاوف بشأن قدراتهما على قيادة البلاد.

وتقول أغلبية 81% من الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة إنها لم يكن لها أي تأثير على اختيارهم لمنصب الرئيس، بينما قال 14% آخرون إنها جعلتهم يعيدون النظر لكنهم لم يغيروا رأيهم. وقال 5% فقط إنهم غيروا رأيهم بشأن من سيصوتون.