اليوم السابع
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صحيفة: خيبة أمل بين الديمقراطيين بعد مناظرة بايدن ودعوات لاستبداله كمرشح

الجمعة، 28 يونيو 2024 10:34 ص
صحيفة: خيبة أمل بين الديمقراطيين بعد مناظرة بايدن ودعوات لاستبداله كمرشح جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت ـ رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المناظرة الرئاسية الأولى فى الانتخابات الأمريكية 2024 أثارت خيبة أمل الناخبين الديمقراطيين، حيث وصف أداء الرئيس جو بايدن بأنه هش وضعيف لاسيما مع عدم قدرته على إنهاء إجاباته وإتمام الجمل والرد على خصمه دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة، إن هناك دعوات متزايدة موجهة لبايدن للتنحى جانبا مع المخاوف بشأن قدرته على التغلب على ترامب، مرشح الجمهوريين فى نوفمبر المقبل.


ولكن هل يمكن للديمقراطيين أن يستبدلوا بايدن؟

وتقول الصحيفة، إنه بموجب قواعد الحزب الديمقراطي الحالية، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، استبدال بايدن كمرشح الحزب دون تعاونه أو دون استعداد مسئولي الحزب لإعادة كتابة القواعد في المؤتمر الوطني في أغسطس.

وفاز الرئيس بالأغلبية الساحقة من المندوبين الديمقراطيين خلال العملية التمهيدية في كل ولاية على حدة. وتنص قواعد الحزب على أن "المندوبين المنتخبين في المؤتمر الوطني المتعهدين لمرشح رئاسي يجب أن يعكسوا بكل ضمير حي مشاعر أولئك الذين انتخبوهم".

 







بايدن

جو بايدن

دونالد ترامب

الانتخابات الرئاسية الامريكية

مناظرة بايدن وترامب

اول مناظرة فى انتخابات أمريكا




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