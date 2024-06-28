وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 7 مساجد منها 5 جديدة ومسجدان صيانة وتطويرا

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 7 ) مساجد اليوم الجمعة 28 / 6 / 2024م، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1059 ) مسجدًا منها ( 825 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 234 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى غدًا الجمعة 28/ 6 / 2024م عدد ( 12081 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 661 ) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. مسجد جزيرة سهيل – الكرور – مركز أسوان
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد الرحمة – زاوية هارون - ديروط
مديرية أوقاف بني سويف
3. مسجد الرحمن الغربي – قرية الدوية – مركز بني سويف
مديرية أوقاف سوهاج
4. مسجد الواحد الأحد – قرية الخيام – مركز دار السلام
مديرية أوقاف المنيا
5. مسجد الحاج رفعت – المعصرة - ملوي
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. عمرو بن العاص – الشلايلة – نجع حمادي
2. مسجد النور – الشلايلة – نجع حمادي