وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 7 مساجد منها 5 جديدة ومسجدان صيانة وتطويرا

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 7 ) مساجد اليوم الجمعة 28 / 6 / 2024م، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1059 ) مسجدًا منها ( 825 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 234 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى غدًا الجمعة 28/ 6 / 2024م عدد ( 12081 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 661 ) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

ثانيًا: مساجد الصيانة:

1. مسجد جزيرة سهيل – الكرور – مركز أسوانمديرية أوقاف أسيوط2. مسجد الرحمة – زاوية هارون - ديروط3. مسجد الرحمن الغربي – قرية الدوية – مركز بني سويفمديرية أوقاف سوهاج4. مسجد الواحد الأحد – قرية الخيام – مركز دار السلاممديرية أوقاف المنيا5. مسجد الحاج رفعت – المعصرة - ملوي1. عمرو بن العاص – الشلايلة – نجع حمادي2. مسجد النور – الشلايلة – نجع حمادي