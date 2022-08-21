سكرتير عام قنا يشهد فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى بمسجد سيدى عبد الرحيم

قنا صابر سعيد

شهد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى لوزارة الأوقاف، بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، والذى تنظمه مديرية أوقاف قنا، وذلك بحضور الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، والدكتور محمد محمود يس مدرس الحديث بجامعة الأزهر، والدكتور سيد على محمد هريدى، مدرس الفقه بجامعة الأزهر، وجمع من رواد المسجد.

وأوضح السكرتير العام، أن فعاليات الأسبوع الثقافى الثانى لوزارة الأوقاف، تتناول القضايا المعاصرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لمواجهة الفكر المنحرف، على أيدى أساتذة متخصصين من جامعة الأزهر بجانب الائمة المتميزين بوزارة الأوقاف المصرية، والتى تمتد على مدار 6 أيام بصحبة قارئ للقران الكريم ومبتهل من مديرية الاوقاف بقنا، مشيرا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية ووزارة الأوقاف على زيادة الوعى الجماهيرى والأهتمام بالعمل الدعوى والتوعوى.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، على أهمية الدور الريادى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى ومبادئ الدين السمحة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، وتوضيح القضايا الفقهية التى تشغل عوام المسلمين، بالإضافة إلى تصويب المفاهيم الخاطئة التى تنشرها الجماعات المتطرفة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بما يتناسب مع تعاليم الإسلام، وتقوية الجانب الوطنى لدى النشء والشباب، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، حيث إن صناعة الحياة وبناء التسامح، هو الهدف الذى نسعى إليه جميعاً.