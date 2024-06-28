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تنسيق الجامعات.. تفاصيل برنامج فارم دى صيدلة إكلينيكية بجامعة حلوان

الجمعة، 28 يونيو 2024 10:56 ص
تنسيق الجامعات.. تفاصيل برنامج فارم دى صيدلة إكلينيكية بجامعة حلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان عن برنامج فارم دى صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة وذلك لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكلية، موضحة أنه تم إعداد هذا البرنامج طبقا للمعايير الدولية في التعليم الصيدلي من أجل توفير خدمة تعليم صيدلي إكلينيكي عالي الجودة، حيث تركز محتويات البرنامج علي الرعاية الصحية للمرضى.

وأوضحت جامعة حلوان يمثل جزء كبير من البرنامج كيفية التعامل مع الأمراض المختلفة والمعلومات الدوائية والتي تشغل أكثر من أربعة فصول دراسية من محتوى البرنامج مع توفير المعرفة التطبيقية في هذه الموضوعات.

كما يقدم البرنامج تدريب عملي داخل المستشفيات ووحدات الصيدلة الإكلينيكية، ووحدات التغذية العلاجية ومراكز معلومات الدواء.

ويقدم البرنامج أيضا الخبرة العملية في التواصل مع جميع التخصصات في فريق الرعاية الصحية، إضافة إلي فترة التدريب الإلزامي والتي تبلغ تسعة أشهر كاملة في العام السادس من الدراسة بالبرنامج، ويتم تنفيذه داخل المستشفيات وشركات التأمين الصحي وشركات الأدوية.







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