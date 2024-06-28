بابا الفاتيكان يقرر إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية: ضرورى لتقليل الانبعاثات

كتب فاطمة شوقى

قرر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، إنشاء محطة للطاقة الشمسية وتركيب ألواح شمسية في إحدى ممتلكات الفاتيكان على مشارف روما، حيث إنه يريد أن تعمل مدينة الفاتيكان بـ الطاقة الشمسية، حسبما قالت إذاعة الفاتيكان.



وأشارت إذاعة الفاتيكان على موقعها الإلكترونى إلى أنه يمكن للطاقة المولدة أن تغطى جميع احتياجات الطاقة في الفاتيكان بأكملها، وهو ما يريد البابا فرانسيس تحقيقه.



وقال البابا: "إن الانتقال ضروري نحو نموذج تنمية مستدامة يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، ويطمح إلى الحياد المناخي".



وسيتم تركيب الألواح الشمسية في ممتلكات الفاتيكان الواقعة على بعد حوالي 11 كيلومترًا من روما، في منطقة سانتا ماريا دي جاليريا، والتي تُستخدم حاليًا لبث إذاعة الفاتيكان.



وسيجمع النظام بين إنتاج الكهرباء المتجددة واحتياجات الأراضي الزراعية الأساسية، أما بالنسبة للبناء، فقد أعطى البابا فرانسيس مفوضين خاصين السلطة الكاملة لإدارة المشروع.



البابا لديه التزام تجاه البيئة

وأضاف البابا فرانسيس: "إن الإنسانية تمتلك الوسائل التكنولوجية لمواجهة هذا التحول البيئي وعواقبه الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الضارة، وتلعب الطاقة الشمسية دورا أساسيا بين هذه الحلول".



وحدد البابا فرانسيس موقفه من أزمة المناخ في وقت مبكر من عام 2015، عندما قال إنه "سيجدد الحوار حول كيفية بناء مستقبل الكوكب".