المناظرة الرئاسية الأمريكية.. بايدن يهاجم سياسات الرئيس السابق ترامب

أنس حبيب

انطلقت منذ قليل المناظرة الرئاسية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق وخصمه المحتمل في سباق الانتخابات في نوفمبر القادم، وتنظم السى ان ان المناظرة التي تجرى دون جمهور.

وبدأت المناظرة بشكل محموم حيث استهل الرئيس الديمقراطى حديثه بالهجوم على سياسات الرئيس السابق ترامب، واصفا اقتصاد أمريكا تحت رئاسة ترامب بالـ"أسوأ" منذ عقود، وتطرق بايدن أيضا إلى سياسات ترامب خلال أزمة جائحة كوفيد-19، وأطلق عليها السياسات الـ"كارثية".

وجاء رد ترامب سريعا حين قال أن سياساته الاقتصادية كانت الأفضل فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى حقيقة تسليمه اقتصاد بنسبة "صفر" تضخم للرئيس الحالى جو بايدن، إلا أن انتقد الأخير حينما قال أن نسبة التضخم ارتفعت بشكل كبير خلال رئاسته.

وانتقد ترامب خروج بايدن من أفغانستان، مردفا أنه كان يخطط للخروج بشكل قوى ومخطط عكس الخروج الذى وصفه بالـ"مذل" فى عهد الرئيس بايدن.

وأضاف ترامب أنه لم يحصل على التقدير الكافى لسياساته الاقتصادية الناجحة بسبب أزمة وباء كوفيد-19، بينما جاء رد بايدن لينتقد خمصه الرئاسى، ليقول أن القوات الأمريكية كانت تواجه الموت بشكل معتاد فى شتى بقاع الأرض وأولها أفغانستان.