اليوم السابع
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بورصة الدواجن اليوم فى مصر.. استقرار أسعار الفراخ والبيض

الأربعاء، 26 يونيو 2024 08:00 ص
بورصة الدواجن اليوم فى مصر.. استقرار أسعار الفراخ والبيض دواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الفراخ والبيض فى مصر حيث سجلت الفراخ البيضاء استقرار عند مستويات 80 جنيها تسليم أرض المزرعة بعد هبوط ملحوظ من مستويات 88 جنيها قبل بضعة أيام ، ليصل السعر النهائى للمستهلكين 90 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحبس النطاق الجغرافى والمحافظة التى يتم البيع فيها.

وانخفضت أسعار البيض فى الأسواق وذلك مع موجة الحر الشديد التى تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليهبط سعر الكرتونة 15 جنيها تقريباً لتسجل 125 جنيها للبيض البلدى و140 للابيض و145 للبيض الأحمر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى تصريحات خاصة، إن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالى 8 جنيهات فى المزارع من مستويات 88 إلي 80 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط فى الطلب الفعلى على الدواجن البيضاء فى مصر.







بورصة الدواجن

بورصة الدواجن اليوم

بورصة الدواجن في الأسواق

بورصة الدواجن المصرية

بورصة الدواجنسعر الفراخ البيضاء

أسعار البيض اليوم




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