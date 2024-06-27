حصاد الوزارات.. تقديم خدمات علاجية مجانية لـ 170 ألف مريض إدمان سنويا

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم الخميس.

وزير الزراعة يشارك فى اجتماع لـ"بريكس" بعنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية"

وزير العمل يطلق البث التجريبى للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بأسيوط والمنيا

وزارة الصحة: حوكمة النظام الصحى يسهم فى تطوير العلاقات بين الجهات الفاعلة

وزيرة التضامن: إطلاق أول خطة عمل عربية لمكافحة تعاطي المخدرات

وزيرة التضامن: تكامل بمنظومة علاج الإدمان.. ونمول مشروعات صغيرة للمتعافين

وزارة التعليم: 5% من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية لطلاب (STEM)

وزيرة التضامن :تقديم خدمات علاجية مجانية لـ 170 ألف مريض إدمان سنويا

وزيرة التضامن تصطحب وكيل أمين عام الأمم المتحدة فى جولة بمركز لعلاج الإدمان

وزارة التموين: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر والسكر التمويني 20 شهرًا