وزارة التعليم: 5% من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية لطلاب (STEM)

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية) على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اعتباراً من العام الجامعي القادم 2025/2024، وذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم لأبنائنا من طلاب تلك المدارس.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بدأت 8 يونيو الجارى، وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس الأربعاء، انتظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين، ومدرسة 6 أكتوبر للمكفوفين بالسادس من أكتوبر.

واستهل الدكتور رضا حجازى جولته التفقدية بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" أثناء أداء الطلاب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الانجليزية"، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت بصورة صحيحة، كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وأشاد الوزير بطلاب مدارس STEM، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.