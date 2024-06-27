وزير الزراعة يشارك فى اجتماع لـ"بريكس" بعنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية"

كتبت أسماء نصار

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة اليوم الخميس، متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع بريكس، الذي ينعقد يوم 28 يونيو تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين‏" برئاسة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية وحضور وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع البريكس.

ومن المقرر أن يتحدث القصير أمام الجلسة الأولى للاجتماع والتى تتناول " استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي "

وسوف يستعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما يطرح رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب تجمع البريكس.

