حارب الجفاف في الموجة الحارة بهذه الأطعمة

كتبت مروة هريدى

الحفاظ على رطوبة جسمك يعتبر أمرًا ضروريًا خاصة في ظل الموجة الحارة وارتفاع مستويات الرطوبة مع قدوم فصل الصيف، حيث تفقد أجسامنا الكثير من السوائل من خلال التعرق، لذلك نحتاج لتعويض السوائل المفقودة من خلال تناول أطعمة غنية بالماء تمنح جسمك الترطيب المناسب وتمنع الجفاف في الموجة الحارة، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 10 أطعمة لذيذة ومرطبة يمكن أن تساعد في مكافحة الجفاف في الموجة الحارة:



البطيخ

يحتوي على حوالي 92٪ من الماء، مما يجعله مرطبًا بشكل لا يصدق خاصة في فصل الصيف، كما أنه يحتوي على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

الخيار

يعتبر الخيار قوة ترطيب أخرى، حيث يحتوى على حوالي 95% من الماء، بجانب أنه منعشًا ويعتبر خيارًا مثاليًا لإضافته إلى السلطات.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند الطبيعي غنى بالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، فهو يعتبر بديلًا رائعًا للمشروبات الرياضية السكرية، حيث يوفر الترطيب بدون سكريات مضافة أو مكونات صناعية.

الكرفس

الكرفس مقرمش، ومنخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء (حوالي 95٪)، كما أنه يحتوي على إلكتروليتات ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا رائعًا لتناول الوجبات الخفيفة أو إضافته إلى السلطات والشوربة.

التوت

التوت ليس لذيذًا فحسب، بل مرطب أيضًا، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء، كما أنه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة والترطيب.

الزبادي

الزبادي يعتبر أحد الأطعمة المرطبة فهو غنى بالبروبيوتيك، الذي يدعم صحة الأمعاء، لذلك تناول الزبادي العادي وأضف إليه الفواكه الطازجة أو ملعقة من العسل، وذلك كوجبة خفيفة ومغذية.

الفلفل الحلو

خاصة الأنواع الملونة مثل الأحمر والأصفر، فهو مرطب وغني بالفيتامينات A وC وK، كما أنه يضيف نكهة رائعة للسلطات.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية ليست مرطبة فحسب، بل غنية بالعناصر الغذائية أيضًا، مثل السبانخ والخس وغيرها من الخضروات الغنية بالماء والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم الترطيب والصحة العامة.

الطماطم

الطماطم مرطبة، وغنية بالفيتامينات A وC وكذلك البوتاسيوم.

الأناناس

الأناناس فاكهة استوائية لا تعمل فقط على ترطيب الجسم ولكنها تحتوي أيضًا على البروميلين، وهو إنزيم يساعد على الهضم، ولذلك فهو يعتبر وجبة خفيفة حلوة ومنعشة بمفردها أو ممزوجة مع العصائر.