طرق صحية لدعم صحة الأمعاء مع مرض السكري

كتب – حسام الشقويرى

يزيد تلف الأمعاء المرتبط بمرض السكري من خطر الإصابة بسرطان القولون وسوء الهضم والخلل الوظيفي المعوي. حتى أنه يحفز الأمعاء لتصبح أرضًا خصبة للبكتيريا غير الصحية، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويمكن أن يلعب تناول الأطعمة الصديقة لمرض السكري دورًا مهمًا لضمان أمعاء أكثر صحة. على الرغم من أننا لا نستطيع رؤيتهم بالعين المجردة ، إلا أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في أمعائنا تحافظ على صحتنا، وتعرف هذه الكائنات الدقيقة أيضًا باسم بكتيريا الأمعاء ، أو نباتات الأمعاء ، أو الكائنات الحية الدقيقة. إنهم يعملون بشكل منهجي لتحسين الهضم ، ودعم المناعة ، والقيام بعملية التمثيل الغذائي المناسبة. وبالتالي ، فإن صحة القناة الهضمية موجودة لتبقى ، وتقع على عاتقك مسئولية ضمان ذلك.

و أبسط طريقة هي تقليل تناول الوجبات السريعة. وتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والأطعمة المخمرة. لتحقيق أمعاء صحية.

ويوجد أكثر من 100 تريليون بكتيريا في الأمعاء. تؤدي بكتيريا الأمعاء أدوارًا مختلفة ، بما في ذلك الهضم ، والتمثيل الغذائي ، والتوازن ، وانهيار الألياف الغذائية ، والحفاظ على الصحة العامة. عندما تعمل القناة الهضمية كما ينبغي ، سيكون نظام المناعة لديك مرنًا. وذلك لأن 70٪ من جهازك المناعي يتواجد في الأمعاء.

ويمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء كثيرة من الجسم ، وخاصة الأمعاء. لذلك ، يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 من ضعف جودة الجهاز الهضمي. يؤدي إلى الغازات والانتفاخ وآلام المعدة والإسهال والإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، وبسبب ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم ، فإن الشخص المصاب بالسكري أكثر عرضة بمرتين للإصابة بوظيفة غير طبيعية في القناة الهضمية.

ويعاني الأفراد المصابون بحالات مرض السكري الخفيفة من انزعاج طفيف أثناء الهضم. ومع ذلك ، فإن هذا عادة ما يتم حله بتغييرات في النظام الغذائي. يجب على المصابين بداء السكري الشديد توخي الحذر من اختياراتهم الغذائية لأنها تؤثر بشكل مباشر على صحة الأمعاء.

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب في الأمعاء المرتبط بمرض السكري إلى تدهور أمعائك عن طريق تغيير تكوين مستعمراتها البكتيرية. في كثير من الأحيان ، يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في حدوث تغيرات كيميائية غير مرغوب فيها في العصب المبهم ، الذي يربط الجهاز الهضمي وجذع الدماغ.

أطعمة صديقة للأمعاء لمرضى السكر

الشوفان

الشوفان غذاء محبوب لدى مرضى السكر ، وهو غذاء غني بالألياف يخدم أمعاءك. يحتوي على ألياف بيتا جلوكان التي تغذي الجراثيم وتستعيد بكتيريا الأمعاء الصحية. لذلك ، فإن هذا يجعل الشوفان غذاءً ممتازًا لصحة الأمعاء.

شعير

الشعير هو توصية قوية لتحسين صحة القناة الهضمية. إنها حبة قابلة للمضغ بنكهة الجوز قليلاً ويمكن أن تعزز صحة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشعير مليء بالألياف غير القابلة للذوبان التي تضيف كتلة إلى البراز وتقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك.

موز

يعتبر الموز ، خاصة تلك الناضجة ، مصدرًا ممتازًا للبريبايوتكس. إنها فاكهة رائعة مليئة بالألياف والبوتاسيوم. وعندما يصبح الموز أخضر ، فإنه يوفر مجموعة من جزيئات الفركتوز للتغذية.