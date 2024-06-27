اليوم السابع
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بورصة الدواجن اليوم الخميس.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بسبب موجة الحر

الخميس، 27 يونيو 2024 09:53 ص
بورصة الدواجن اليوم الخميس.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بسبب موجة الحر دواجن - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تشهد بورصة الدواجن في مصر عودة الارتفاع في أسعار الفراخ البيضاء من مستويات 80 إلى 84 جنيها تسليم أرض المزرعة، بالتزامن مع موجة الحر الأخيرة التي أثرت على إنتاج المزارع من الفراخ وكذلك البيض.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سعر تراوح بين 84 و85 جنيها وعاد سعر كيلو الفراخ الساسو لتسجيل 111 و 110 جنيها للكيلو وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 70 و 72 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار بيع البيض في الأسواق ارتفاع ملحوظ بسبب موجة الحر أيضا، وبلغ سعر الكرتونة في السوق للمستهلكين مستويات بين 170 و 180 جنيها، وذلك بعد ارتفاع البيض في المزارع إلى 145 و 148 جنيها.







بورصة الدواجن

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