الصين تصدر مجددا إنذارا باللون البرتقالى لمواجهة عواصف ممطرة

بكين (أ ش أ)

أصدر المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالصين اليوم الخميس، مجددا إنذارا باللون البرتقالى لمواجهة العواصف الممطرة، متوقعا مواصلة هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد.

وتنبأ المركز - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - بهطول أمطار غزيرة اعتبارا من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح غد الجمعة، على أجزاء متفرقة من البلاد، وستشهد بعض الأماكن هطول أمطار يصل منسوبها إلى 160 ملم، بينما ستشهد أجزاء أخرى هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة يصل منسوبها إلى 60 ملم أو أكثر في الساعة، وستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من 4 مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.