الصين تفعل الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات فى هيلونغجيانغ

بكين (أ ش أ)

فعّل مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف فى الصين استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات فى مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقى الصين.

وذكر المركز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، أن الاستجابة لحالات الطوارئ للفيضانات من المستوى الثالث في مقاطعات تشجيانغ وآنهوي وجيانغشي وهونان ظلت قائمة .. مشيرة إلى أنه نتيجة للأمطار الغزيرة المستمرة، شهدت بعض روافد نهري ووسولي وسونغهوا فيضانات تجاوزت مستوى ضمان السلامة.

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة على الروافد الوسطى والسفلى لنهر اليانغتسي، مع هطول أمطار غزيرة في أجزاء من هونان وجيانغشي وآنهوي وتشجيانغ في الأيام الثلاثة المقبلة.