من صحة الكلى إلى تقليل التهاب المفاصل.. اعرف 8 فوائد للكركمين

الكركمين مركب كيميائي طبيعي موجود في جذر الكركم، إنه مسئول عن اللون الأصفر النابض للكركم ويمتلك مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، يشتهر الكركمين بتعزيز صحة الكلى وكذلك تقوية العظام وتقليل آلام المفاصل، قد يساعد الكركمين حتى في إبطاء تطور أمراض الكلى، خصائص الكركمين المضادة للالتهابات تجعله مفيدًا لصحة المفاصل والتهاب المفاصل، أظهرت الدراسات أن الكركمين يمكن أن يكون فعالًا مثل بعض الأدوية المضادة للالتهابات في إدارة أعراض التهاب المفاصل، وإليك الطرق الأخرى التي يعزز بها الكركمين الصحة، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
من صحة الكلى إلى تقليل التهاب المفاصل.. اعرف 8 فوائد للكركمينالسبت، 22 يوليو 2023 09:00 م
كركم
كتبت ميرفت رشاد
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