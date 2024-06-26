اليوم السابع
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وزارة الصحة تستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:50 ص
وزارة الصحة تستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت وزارة الصحة والسكان، الدكتورة غادة والي، مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بـ الجريمة والمخدرات والوفد المرافق لها،  لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع رحب بالدكتورة غادة والي والوفد المرافق لها، مثمنا الجهود المشتركة المبذولة في ملف الصحة النفسية سواء من خلال بناء قدرات العاملين به عن طريق عقد دورات تدريبية، فضلا عن دعم  تشغيل 14 مركز خاص ببرنامج بدائل الأفيونات في المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، موجهًا بمزيد من التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في دعم الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024-2023.

وتابع "عبدالغفار " أن الاجتماع وجه بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، للتعاون في عقد دورات تدريبية لفرق الرقابة والمتابعة بالوزارة،  على استخدام أحداث البرامج العالمية في مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، كما وجه الاجتماع بإجراء دراسة لفتح مراكز تقوم  بتقديم خدمات طبية  ودعم نفسي للنازحين من الدول المجاورة بالتعاون مع الجهات الشريكة والوزارات المعنية.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة غادة والي بالشكر للوزارة على الشراكة الممتدة والثقة المتبادلة والتعاون المثمر في إنجاز العديد من الملفات ذات الأولوية، كما هنأت  الوزير على حصول مصر على الشهادة الذهبية للقضاء على  فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، مؤكدة إن ذلك بمثابة إنجاز تاريخي للدولة المصرية، متمنية مواصلة  الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإنجازات في القطاع الصحي.

وأكدت الدكتورة غادة والي، أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يتبنى هذا العام، ضمن برنامج بدائل الأفيونات، فصلا معنيا بحق المواطن في الحصول على العلاج الطوعي من الإدمان،  وكذلك تيسير  حصوله على خدمات الصحة النفسية، بما يكفل حق المجتمع والأسرة في مواجهة قضية المخدرات، مؤكدة أنه يجري الآن دراسة للتوسع في  برنامج بدائل الأفيونات في باقي محافظات الجمهورية المستهدفة وذلك بناء على تقييمات نتائج التجربة على أرض الواقع.

واختتمت الوزارة اللقاء بتسليم الدكتورة غادة والي دعوة رسمية، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي رحبت بدورها بالدعوة وأكدت مشاركتها في المؤتمر، كما اصطحب الوزير، الدكتورة غادة والي، في جولة لتفقد مركز دعم واتخاذ القرار، وغرفة إدارة الأزمات ومركز القيادة والسيطرة بالوزارة للاطلاع  على نظام العمل وقت الأزمات وإدارة الكوارث.







الصحة

الادمان

الجريمة

الامم المتحدة

المخدرات



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