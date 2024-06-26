محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفنى 2024 / 2025

أسيوط - هيثم البدرى

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى الفنى بمختلف فروعه "زراعى – صناعى – تجارى - فندقي" للعام الدراسى 2024 / 2025، حيث يتم تنسيق قبول الطلاب بالمدارس الفنية حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة ويتم القبول من الأعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل ودون التقيد بالإدارة التعليمية للطالب وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وذلك بناءًا على ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية .



جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوى بالمحافظة، ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.



وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم تشكيل لجنة مسئولة عن التنسيق بكل مدرسة تحت مسئولية إدارة المدرسة لاستيعاب الطلاب حسب القوة الاستيعابية للمدرسة وعدد الفصول المتاحة لقبول طلاب الصف الأول لهذا العام 2024 – 2025 م تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى على أن يتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية كأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، مطالبًا الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسى والعملى والوصول إلى التأهيل الجيد لسوق العمل.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه بالنسبة للتعليم الفنى الصناعى سيتم القبول بمدرسة أسيوط الفنية بنات (نظام الجدارات) من مجموع 235 درجة كحد أدنى ويتم قبول عدد 400 طالبة كحد أقصى من الأعلى مجموع والأصغر سنًا وحسب القوة الاستيعابية القصوى للمدرسة وحسب الكثافة وباقى مدارس التعليم الفنى الصناعى يتم القبول بحد أدنى 150 درجة وحسب الفصول المتاحة فى المدارس بكل إدارة تعليمية ويتم القبول من الأعلى مجموع والاصغر سنًا حسب القوة الاستيعابية لكل مدرسة وحسب الكثافة، بالنسبة للطلاب الذين سوف يتم تحويلهم للتعليم المهنى طبقًا للقرار الوزارى رقم 90 نسبة 2.5% كحد أدنى ويحتمل زيادة هذه النسبة إلى 4% وبالنسبة للتعليم الفنى التجارى فيتم قبول الطلاب بالتعليم الفنى الفندقى بعدد 100 طالب وطالبة بحد أدنى 240 درجة من الأعلى مجموع والأصغر سنًا وحسب القوة الاستيعابية والكثافة التى تقرها المدرسة، وبالنسبة للتعليم الفنى التجارى فإن مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية (جدارات) نظام السنوات الثلاث فيتم قبول 400 طالب بحد أدنى 220 درجة من الأعلى درجات والأصعر سنًا وحسب القوة الاستيعابية وكثافة المدرسة وباقى مدارس التعليم الفنى التجارى نظام الثلاث سنوات (عام وجدارات ) يتم قبول الطلاب بحد أدنى 160 درجة وحسب الأماكن المتاحة فى المدارس وبكل إدارة تعليمية وبالنسبة للتعليم الفنى الزراعى يتم قبول الطلاب بحد أدنى 140 درجة (الدور الأول) ويتم قبول الطلاب حسب القوة الاستيعابية للمدارس والكثافة التى تقرها إدارة المدرسة، وبالنسبة للإدارات التس ليس بها أكثر من نوعية تعليم فنى (صناعى – زراعى – تجاري) ويتعذر انتقال الطالبات يوميًا من إدارة إلى أخرى يتم استيعاب الطالبات بتلك المدارس بذات النوعية الموجودة داخل الإدارة دون التقيد بالتوزيع الجغرافى والحد الأدنى للدرجات وفقًا للكثافة الطلابية بالمدرسة بتلك الإدارة وحسب رغبة ولى الأمر.



وأوضح مدير التعليم الفنى، إنه فى حالة وجود طلاب يرغبون فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى وعدم قدرة المدارس الفنية على استيعاب هؤلاء الطلاب إذا كان مجموعهم أقل من المجموع الذى يتم تحديده لتنسيق القبول لمدارس التعليم الفنى لذا يتم قبولهم على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفنى ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فترة مسائية طلاب منتظمين ولايتم قبول الخدمات بنوعيات مدارس التعليم الفنى إلا بشروط وصول المدارس للقوة الاستيعابية للطلاب المنتظمين بالمدارس كحد أقصى للقبول بناءًا على ماجاء بالقرار الوزارى رقم 160 لسنة 2020، لافتًا إلى إنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على مجموع يعادل مجموع القبول بالثانوية العامة يحق لهم الالتحاق بالمدارس الفنية بالمحافظة دون التقيد بالتوزيع الجغرافى للتنسيق من الأعلى مجموع والأصغر سنًا وحسب القوة الاستيعابية لكل مدرسة وحسب الكثافة التى تقرها إدارة المدرسة.



يذكر أن محافظ أسيوط اعتمد - فى وقت سابق فى 5 يونيو الجارى - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023/ 2024 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.85% للاعدادية العامة وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسى الثانى للإعدادية العامة 55 ألف و159 طالبًا من إجمالى عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 70 ألف و979 طالبًا.