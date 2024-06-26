محافظ أسيوط يعتمد تنسيق قبول الثانوى العام بحد أدنى مجموع 243 درجة

أسيوط-هيثم البدري

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2024 /2025 بحد أدنى مجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك بناءًا على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم وفقًا لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل ونظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني على أن يتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية بأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال اجتماعه بكل من محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ،وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوى بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والانتهاء إلى مجموع 243 درجة كحد أدني للقبول، حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وذلك بعد الإرتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب، على أن يتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية كأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.