علامات تدل على الضعف الإدراكى الناتج عن الزهايمر.. منها صعوبة الكلام

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن يكون الضعف الإدراكي الخفيف مرحلة مبكرة من مرض الزهايمر، وكلما تم تشخيصه مبكرًا، كانت النتيجة أفضل لذلك من المهم التعرف على الاختلافات بين الشيخوخة الطبيعية والتدهور المعرفي الأكثر خطورة، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.



في المراحل المبكرة من كل من الاختلال المعرفي الخفيف ومرض الزهايمر، عادة ما تكون الخلايا العصبية المتضررة موجودة في الحصين، وهي منطقة الدماغ المشاركة في تخزين الذاكرة. وفي وقت لاحق، يمكن أيضًا أن تتأثر الخلايا العصبية في أماكن أخرى من القشرة - وهي المناطق المسئولة عن اللغة والسلوك الاجتماعي والقدرة البصرية المكانية والرياضيات والتفكير.

العلامات المبكرة للزهايمر

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر من فقدان الذاكرة الشديد أكثر من الأشخاص الذين يتقدمون في السن بشكل طبيعي. هذه الدرجة من فقدان الذاكرة تجعلهم "فاقدين للذاكرة" - غير قادرين على تذكر المعلومات الجديدة. إنهم يكررون عادةً، ويطرحون الأسئلة مرارًا وتكرارًا، وينسون بسرعة ما قيل بين الأسئلة.

من المحتمل أن تظهر أعراض أخرى أيضًا. وتشمل هذه الصعوبات صعوبة مواصلة المحادثة، واستخدام اسم خاطئ لشيء ما، وعدم التأكد، وعدم فهم المشاكل والمواقف والتفسيرات بسهولة ".

ومن علامات مرض الزهايمر ما يلي:



فقدان الذاكرة الذي يتعارض مع الأداء الطبيعي

إحدى العلامات الأكثر شيوعًا (والأقدم) لمرض الزهايمر هي عدم القدرة على تذكر المعلومات، وخاصة المعلومات الجديدة. مع مرور الوقت، يمكن أن يبدأ فقدان الذاكرة هذا في التأثير سلبًا على الحياة اليومية. قد ينسى الشخص في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر المواعيد، أو الأدوية، أو كيفية الوصول إلى موقع مألوف، أو كيفية دفع الفواتير. قد ينسون ما يحتاجون إليه في المنزل ويشترون الأشياء الخاطئة. قد يرتكبون أخطاء في القيادة أو يضيعون.

صعوبة في التحدث أو العثور على الكلمات الصحيحة

إلى جانب فقدان الذاكرة، يعاني الأشخاص المصابون بالاختلال الإدراكي البسيط عادةً من مشاكل في اللغة .

وتشمل العلامات الأخرى لمرض الاختلال المعرفي المعتدل أو مرض الزهايمر صعوبة في تتبع الوقت والتواريخ، وصعوبة تقدير المسافات، والانسحاب من العائلة والأصدقاء، وسوء اتخاذ القرار (مثل الإفراط في الإنفاق). كل هذا يمكن أن يجعل الحياة اليومية صعبة وحتى غير آمنة

يمكن للطبيب العام أو طبيب الأعصاب أو طبيب الشيخوخة أو الطبيب النفسي إجراء اختبارات لتقييم الأداء المعرفي. تشمل تلك التي يتم استخدامها غالبًا ما يلي:

تقييم مونتريال المعرفي ، والذي يتضمن حفظ قائمة قصيرة من الكلمات، وتسمية أشياء معينة، ونسخ الأشكال.

فحص الحالة العقلية المصغرة ، والذي يتطلب العد التنازلي، وتحديد الأشياء، وتذكر الحقائق الأخرى، مثل التاريخ.

فحص Mini-Cog ، والذي يتضمن حفظ واستدعاء الكلمات ورسم صورة لساعة تشير عقاربها إلى وقت محدد

يمكن لطبيب الأعصاب أيضًا أن يطلب فحص الدم وفحص الدماغ، مثل الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، لتقييم بنية الدماغ والعثور على

الأسباب المساهمة المحتملة للزهايمر



ومن المهم الحصول على تشخيص في أقرب وقت ممكن، لأن الأدوية التي تبطئ تطور المرض تعمل بشكل أفضل عند استخدامها مبكرًا. ليس من السابق لأوانه أبدًا الحصول على مساعدة لعلاج الأعراض المؤلمة لفقدان الذاكرة، والمشاكل الوظيفية، والمشاكل العصبية النفسية، مثل القلق، والاكتئاب، واللامبالاة، وعلى نفس المنوال، لا تتجنب التشخيص والعلاج لأنك تعتقد أن الوقت قد فات.