كيف تؤثر الشيكولاتة على الدماغ؟.. تحفز خلايا المخ وهرمونات السعادة

كشفت الأبحاث الحديثة في علم الأعصاب عن مناطق الدماغ والمواد الكيميائية التي تدخل في الإدمان المرتبطين باستهلاك الشوكولاتة وكيف تؤثر الشوكولاتة على الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير الشيكولاتة على الدماغ، بحسب موقع "هيلث شوت".
كيف تؤثر الشيكولاتة على الدماغ؟.. تحفز خلايا المخ وهرمونات السعادةالأحد، 16 يوليو 2023 12:00 م
الشيكولاته
كتبت فاطمة خليل
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