كيف تؤثر الشيكولاتة على الدماغ؟.. تحفز خلايا المخ وهرمونات السعادة

كتبت فاطمة خليل

الشيكولاتة تنشط الدماغ عندما نستهلك الشيكولاتة ، تلعب العديد من مناطق الدماغ والمواد الكيميائية دورها تبدأ المتعة الأولية مع براعم التذوق على ألسنتنا ، واكتشاف النكهات الحلوة أو المرة. ثم يتم إرسال المعلومات إلى مناطق معالجة التذوق الأولية في الدماغ ، والتي تقيم مذاق الشوكولاتة. تحفز الشيكولاتة مراكز المكافأة في الدماغ تحفز الشيكولاتة مراكز المكافأة في الدماغ من خلال إطلاق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والإندورفين. هذه المواد الكيميائية تخلق شعورًا بالسعادة والمكافأة وحتى النشوة. هذا التنشيط لمسار المكافأة هو الذي يساهم في إدمان الشيكولاتة. رؤية الشيكولاتة أو شمها يزيد من الرغبة الشديدة فى تناولها تلعب قشرة الفص الجبهي ، الموجودة في الجزء الأمامي من الدماغ ، دورًا مهمًا في اتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات. عندما نرى الشوكولاتة أو نشمها ، تصبح قشرة الفص الجبهي نشطة ، وتقيّم مدى الرغبة والمكافأة في الانغماس فيها. يمكن أن يؤثر هذا التقييم على عملية صنع القرار لدينا ويساهم في الترقب والرغبة الشديدة فى تناولها. كشفت الأبحاث الحديثة في علم الأعصاب عن مناطق الدماغ والمواد الكيميائية التي تدخل في الإدمان المرتبطين باستهلاك الشوكولاتة وكيف تؤثر الشوكولاتة على الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير الشيكولاتة على الدماغ، بحسب موقع "هيلث شوت".عندما نستهلك الشيكولاتة ، تلعب العديد من مناطق الدماغ والمواد الكيميائية دورها تبدأ المتعة الأولية مع براعم التذوق على ألسنتنا ، واكتشاف النكهات الحلوة أو المرة. ثم يتم إرسال المعلومات إلى مناطق معالجة التذوق الأولية في الدماغ ، والتي تقيم مذاق الشوكولاتة.تحفز الشيكولاتة مراكز المكافأة في الدماغ من خلال إطلاق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والإندورفين. هذه المواد الكيميائية تخلق شعورًا بالسعادة والمكافأة وحتى النشوة. هذا التنشيط لمسار المكافأة هو الذي يساهم في إدمان الشيكولاتة.تلعب قشرة الفص الجبهي ، الموجودة في الجزء الأمامي من الدماغ ، دورًا مهمًا في اتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات. عندما نرى الشوكولاتة أو نشمها ، تصبح قشرة الفص الجبهي نشطة ، وتقيّم مدى الرغبة والمكافأة في الانغماس فيها. يمكن أن يؤثر هذا التقييم على عملية صنع القرار لدينا ويساهم في الترقب والرغبة الشديدة فى تناولها.