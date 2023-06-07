الاختلال المعرفي المعتدل المرتبط بالذاكرة.. التعريف والأسباب والأعراض

كتب – حسام الشقويرى

مع تقدمك في العمر، من المتوقع حدوث درجة من التدهور المعرفي. الأسماء والتواريخ والتفاصيل قد تغفل عن ذهنك في بعض الأحيان ، وبشكل عام ، قد لا تشعر بالذكاء العقلي كما كنت معتادًا. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة واللغة والتفكير تتجاوز التغيرات العادية المرتبطة بالعمر ، فقد تكون تعاني من ضعف إدراكي خفيف وفقا لما نشره موقع healthifyme

وفي بعض الحالات ، يمكنك التفكير في الاختلال المعرفي المعتدل (MCI) باعتباره جسرًا بين عملية الشيخوخة الطبيعية ومرض الزهايمر أو نوع آخر من الخرف. في حالات أخرى ، ينتج الاختلال المعرفي المعتدل (MCI) عن حالة أخرى ، مثل نقص الفيتامينات أو إصابة الدماغ.

إذا كنت تعيش مع الاختلال المعرفي المعتدل ، فربما تكون قد طورت عادة وضع محفظتك ومفاتيحك وهاتفك في غير مكانها بشكل يومي. أو ربما تنسى بشكل روتيني الأحداث المهمة مثل العطلات أو اللقاءات العائلية. قد تجعلك هذه التجارب تشعر بالحرج والقلق والإحباط. قد تشعر باليأس عندما تبدأ في التساؤل عما إذا كان بإمكانك الاستمرار في السعي لتحقيق أهدافك أو الحفاظ على استقلاليتك، ويعاني ما يقرب من 12 إلى 18 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر من الاختلال المعرفي المعتدل (MCI).

أعراض MCI

الاختلال المعرفي المعتدل

كثيرا ما تفقد العناصر

كل شخص يضع المفاتيح والقبعات وأجهزة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون وعناصر أخرى في غير مكانها في بعض الأحيان. ومع ذلك ، عندما تصبح هذه العادة حدثًا يوميًا، فقد تكون من أعراض الإصابة بالاختلال المعرفي المعتدل.

لقد زادت صعوبة الخروج بالكلمات الصحيحة

ليس من المعتاد إساءة استخدام كلمة في محادثة يومية أو صعوبة تذكر مصطلح معين. ومع ذلك ، إذا كنت تواجه صعوبة بشكل عام في الخروج بالكلمات ، خاصةً بالمقارنة مع الأشخاص في نفس الفئة العمرية ، فقد تكون مصابًا بالاختلال المعرفي المعتدل (MCI). قد تؤدي المهارات اللغوية الضعيفة أيضًا إلى صعوبة متابعة المحادثات.

غالبًا ما تنسى الأحداث أو الأسماء أو المحادثات.

نسيان دفع الفاتورة أو ري نباتات منزلك أمر طبيعي. قد يكون نسيان الأحداث الأكبر ، مثل اجتماعات العمل اليومية ، علامة على MCI. قد تؤثر مشكلات الذاكرة هذه أيضًا على قدرتك على تذكر أسماء المعارف الجديدة أو تفاصيل المحادثات الأخيرة.

أسباب الاختلال المعرفي المعتدل

يمكن أن تؤدي الحالات المختلفة إلى ضعف الإدراك الخفيف أو تفاقمه. يمكن أن يساعدك فهم السبب المحدد للاختلال المعرفي المعتدل (MCI) في تقييم أكثر الطرق فعالية لإدارة المشكلة.

أمراض الدماغ التنكسية. كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن يكون الاختلال المعرفي المعتدل علامة مبكرة لمرض الزهايمر أو شكل آخر من أشكال الخرف .

نقص فيتامين. يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 سلبًا على القدرات المعرفية. غالبًا ما يوجد الفيتامين في اللحوم ومنتجات الألبان.

دواء. بعض الأدوية ، مثل مضادات الهيستامين ، والبنزوديازيبينات ، ومضادات الاكتئاب ، يمكن أن تسبب فقدان الوعي أو عدم القدرة على التكيف. التغييرات في استخدام الدواء الخاص بك قد يعكس الضرر.

إصابات في الدماغ. أحداث مثل السقوط وحوادث السيارات تسبب إصابات الدماغ الرضحية. اعتمادًا على طبيعة الإصابة وشدتها ، قد يتبع ذلك صعوبات في الإدراك.

أمراض الأوعية الدموية. يمكن أن تؤدي مشاكل نظام الأوعية الدموية - المعروفة أيضًا باسم نظام الدورة الدموية - إلى الإصابة بالاختلال المعرفي المعتدل (MCI). على سبيل المثال ، قد تؤثر السكتة الدماغية على قدرة الشخص على التفكير بوضوح.