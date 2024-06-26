اليوم السابع
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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 15 رحلة طيران أوروبية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 15 رحلة طيران أوروبية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 15 رحلة طيران دولية، من بين 144 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل، وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عمليه تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 15 رحلة طيران، 6 رحلات من التشيك، 3 من ألمانيا، و3 رحلات من بولندا ورحلة من المجر، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلة من إيطاليا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبل 144 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.







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